Минчанин нашел мешок с деньгами, потерянный инкассаторами
- 30.05.2024, 11:26
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Задние двери авто инкассаторов были закрыты на проволоку.
В службу Несвижского РОВД поступило сообщение от минчанина. Мужчина сообщил, что вблизи деревни Салтановщина Несвижского района, проезжая на машине, он на дороге увидел инкассаторский мешок с деньгами, в котором находились мешки поменьше.
Оказалось, что водителю Слуцкого районного управления почтовой связи в Несвижском отделении передали для перевозки корреспонденцию и упаковку с мешками. В них находились деньги для пенсионных и других выплат.
Мешки загрузили в грузовой отсек служебного автомобиля УАЗ. При этом двери отсека были закрыты только на проволоку из-за технической неисправности замка. Мешок с деньгами выпал из автомобиля на дорогу, где и был найден неравнодушным гражданином, а после передан сотрудникам милиции.
20 тысяч рублей возвращены в организацию.