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Минчанин нашел мешок с деньгами, потерянный инкассаторами

  • 30.05.2024, 11:26
  • 2,066
Минчанин нашел мешок с деньгами, потерянный инкассаторами

Задние двери авто инкассаторов были закрыты на проволоку.

В службу Несвижского РОВД поступило сообщение от минчанина. Мужчина сообщил, что вблизи деревни Салтановщина Несвижского района, проезжая на машине, он на дороге увидел инкассаторский мешок с деньгами, в котором находились мешки поменьше. 

Оказалось, что водителю Слуцкого районного управления почтовой связи в Несвижском отделении передали для перевозки корреспонденцию и упаковку с мешками. В них находились деньги для пенсионных и других выплат. 

Мешки загрузили в грузовой отсек служебного автомобиля УАЗ. При этом двери отсека были закрыты только на проволоку из-за технической неисправности замка. Мешок с деньгами выпал из автомобиля на дорогу, где и был найден неравнодушным гражданином, а после передан сотрудникам милиции. 

20 тысяч рублей возвращены в организацию.

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