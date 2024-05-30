Минчанин нашел мешок с деньгами, потерянный инкассаторами 30.05.2024, 11:26

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Задние двери авто инкассаторов были закрыты на проволоку.

В службу Несвижского РОВД поступило сообщение от минчанина. Мужчина сообщил, что вблизи деревни Салтановщина Несвижского района, проезжая на машине, он на дороге увидел инкассаторский мешок с деньгами, в котором находились мешки поменьше.

Оказалось, что водителю Слуцкого районного управления почтовой связи в Несвижском отделении передали для перевозки корреспонденцию и упаковку с мешками. В них находились деньги для пенсионных и других выплат.

Мешки загрузили в грузовой отсек служебного автомобиля УАЗ. При этом двери отсека были закрыты только на проволоку из-за технической неисправности замка. Мешок с деньгами выпал из автомобиля на дорогу, где и был найден неравнодушным гражданином, а после передан сотрудникам милиции.

20 тысяч рублей возвращены в организацию.