Лукашенко тащит Беларусь в средневековье
- 30.05.2024, 11:32
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Самодурство диктатора было разорительным даже для его совхоза.
Во время своего визита на оршанский «Легмаш» Лукашенко не только потребовал увеличить производство военной продукции, но и удовлетворить свои бредовые хотелки, пишет читатель сайта Charter97.org:
— Нелегитимный потребовал увеличить ассортимент и объемы производства…топоров. Мотивировал это большим количеством лесов в Беларуси.
Непонятно, почему белорусский лес нельзя валить китайским топором, как это делают во всем мире. Нелегитимный не понимает элементарные вещи в экономике, такие как международное разделение труда и рентабельность производства.
Дремучесть и самодурство Лукашенко были бы разорительны даже для совхоза, а для государства Беларусь — губительны.
В соцсетях есть множество роликов, где белорусы возмущаются, когда молотки и другой инвентарь белорусского производства существенно проигрываю по цене и качеству импортному.