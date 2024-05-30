Лукашенко тащит Беларусь в средневековье 30.05.2024, 11:32

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Самодурство диктатора было разорительным даже для его совхоза.

Во время своего визита на оршанский «Легмаш» Лукашенко не только потребовал увеличить производство военной продукции, но и удовлетворить свои бредовые хотелки, пишет читатель сайта Charter97.org:

— Нелегитимный потребовал увеличить ассортимент и объемы производства…топоров. Мотивировал это большим количеством лесов в Беларуси.

Непонятно, почему белорусский лес нельзя валить китайским топором, как это делают во всем мире. Нелегитимный не понимает элементарные вещи в экономике, такие как международное разделение труда и рентабельность производства.

Дремучесть и самодурство Лукашенко были бы разорительны даже для совхоза, а для государства Беларусь — губительны.

В соцсетях есть множество роликов, где белорусы возмущаются, когда молотки и другой инвентарь белорусского производства существенно проигрываю по цене и качеству импортному.

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