В Крыму потоплен третий корабль РФ — лоцманский катер «Мечта» 3 30.05.2024, 11:49

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Судно пошло на дно в результате ракетной атаки возле Керчи.

Российский лоцманский катер «Мечта» затонул в результате ракетной атаки на временно оккупированный Крым в ночь на 30 мая.

Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.

«Сегодня ночью, 30 мая, на Керченской паромной переправе осколки сбитой ракеты повредили лоцманский катер «Мечта», - говорится в сообщении.

Так, по данным источников ASTRA в экстренных службах оккупированного полуострова, катер потерпел крушение и затонул. При этом утверждается, что якобы члены экипажа успели покинуть судно и не пострадали.

Что известно о «Мечте»

28 октября 2021 года Азово-Черноморский бассейновый филиал «Росморпорта» приобрел лоцманский катер «Мечта». Катер проекта 1459 изготовлен в 1985 году на Ленинградском ССЗ «Пелла» и стал седьмым лоцманским судном филиала.

Согласно открытым данным, катер «Мечта» представляет собой стальное однопалубное судно с уступом в носу, одноярусной рулевой рубкой и с кормовым расположением дизельных двигателей.

Лоцманские катера данного проекта можно эксплуатировать в зимних условиях с толщиной льда не более 30 см.

Уничтожение катеров «Тунец»

Украинские спецслужбы постоянно проводят спецоперации на территории временно оккупированного Крыма.

В частности, в ночь на 30 мая, ГУР уничтожило два российских катера типа «Тунец». Во время атаки РФ 32 раза поднимала в небо боевую авиацию - шесть самолетов и два вертолета.

Во время атаки ГУР использовало морские дроны Magura V5.