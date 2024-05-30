В Крыму потоплен третий корабль РФ — лоцманский катер «Мечта»3
- 30.05.2024, 11:49
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Судно пошло на дно в результате ракетной атаки возле Керчи.
Российский лоцманский катер «Мечта» затонул в результате ракетной атаки на временно оккупированный Крым в ночь на 30 мая.
Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.
«Сегодня ночью, 30 мая, на Керченской паромной переправе осколки сбитой ракеты повредили лоцманский катер «Мечта», - говорится в сообщении.
Так, по данным источников ASTRA в экстренных службах оккупированного полуострова, катер потерпел крушение и затонул. При этом утверждается, что якобы члены экипажа успели покинуть судно и не пострадали.
Что известно о «Мечте»
28 октября 2021 года Азово-Черноморский бассейновый филиал «Росморпорта» приобрел лоцманский катер «Мечта». Катер проекта 1459 изготовлен в 1985 году на Ленинградском ССЗ «Пелла» и стал седьмым лоцманским судном филиала.
Согласно открытым данным, катер «Мечта» представляет собой стальное однопалубное судно с уступом в носу, одноярусной рулевой рубкой и с кормовым расположением дизельных двигателей.
Лоцманские катера данного проекта можно эксплуатировать в зимних условиях с толщиной льда не более 30 см.
Уничтожение катеров «Тунец»
Украинские спецслужбы постоянно проводят спецоперации на территории временно оккупированного Крыма.
В частности, в ночь на 30 мая, ГУР уничтожило два российских катера типа «Тунец». Во время атаки РФ 32 раза поднимала в небо боевую авиацию - шесть самолетов и два вертолета.
Во время атаки ГУР использовало морские дроны Magura V5.