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Белорусского политзаключенного продолжают судить после смерти

  • 30.05.2024, 11:55
  • 1,836
Белорусского политзаключенного продолжают судить после смерти
Александр Кулинич

Невероятный цинизм.

В Бресте продолжают судить Александра Кулинича за «оскорбление Лукашенко», пишет правозащитный центр «Весна». Мужчина умер в СИЗО в начале апреля.

Подполковник запаса Александр Кулинич был задержан десятком силовиков в полной экипировке 29 февраля этого года в Бресте. Поводом послужили комментарии в Telegram — мужчина написал об оккупации и Россией и выразил поддержку Украине.

На него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 368 (оскорбление Александра Лукашенко) УК Беларуси. Он находился в СИЗО в ожидании суда, который должен был состояться 16 апреля.

Однако за неделю до этого, 9 апреля, мужчина скончался. Несмотря на его смерть, в электронном расписании заседаний на сайте Верховного суда появилась информация о том, что дело Александра 30 мая рассматривается в Московском районном суде Бреста, судьей указана Марина Скалкович.

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