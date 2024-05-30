закрыть
30 мая 2024, четверг, 13:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белоруса зажало между двумя МАЗами

  • 30.05.2024, 12:28
  • 2,824
Белоруса зажало между двумя МАЗами

Он получил многочисленные травмы.

В Минске произошел несчастный случай с водителем одного из столичных предприятий. Он попал в больницу после того, как его зажало между двумя МАЗами.

Как рассказали в Следственном комитете, сегодня утром 63-летний водитель на стоянке грузовиков встал на ступеньку кабины МАЗа, вставил ключ в замок зажигания и запустил двигатель. Однако грузовик стоял не на стояночном тормозе. На механической коробке передач была включена передача, в результате чего сразу после запуска двигателя машина пришла в движение.

Она столкнулась с рядом стоящими автомобилями. Водителя зажало между кабинами. Он получил многочисленные травмы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тайное укрытие с выходом в ад
Тайное укрытие с выходом в ад Владимир Халип
Украина ответила Путину
Украина ответила Путину Леонид Невзлин
«Четыре источника» и визит в Беларусь
«Четыре источника» и визит в Беларусь Виталий Портников
Сигналы и знаки
Сигналы и знаки Ирина Халип