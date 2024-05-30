Белоруса зажало между двумя МАЗами 30.05.2024, 12:28

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Он получил многочисленные травмы.

В Минске произошел несчастный случай с водителем одного из столичных предприятий. Он попал в больницу после того, как его зажало между двумя МАЗами.

Как рассказали в Следственном комитете, сегодня утром 63-летний водитель на стоянке грузовиков встал на ступеньку кабины МАЗа, вставил ключ в замок зажигания и запустил двигатель. Однако грузовик стоял не на стояночном тормозе. На механической коробке передач была включена передача, в результате чего сразу после запуска двигателя машина пришла в движение.

Она столкнулась с рядом стоящими автомобилями. Водителя зажало между кабинами. Он получил многочисленные травмы.