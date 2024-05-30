«У меня уже слов нет – одни маты» 30.05.2024, 12:46

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Z-военкор рассказал про разгром на фронте.

Военные пропагандисты РФ продолжают рассказывать о тяжелейших потерях российской армии, пытаясь заставить командование ВС РФ изменить тактику «мясных штурмов» с большим количеством жертв среди российской живой силы.

Российский военный инструктор и Z-военкор Святослав Голиков в своем Telegram-канале процитировал российского военного, подразделение которого было разгромлено и понесло тяжелые потери, передает dialog.ua.

Он рассказал, что в одном лишь его подразделении за двое суток погибли 200 российских военных, которых бросили на штурм неподавленных огневых точек ВСУ. Из всего полка (штатная численность до 2000 человек) выжило всего 250 человек.

Более того, выжившие будут вновь брошены на штурм, а это вызывает возмущение у российских военных, однако они ничего не могут сделать с устоявшейся системой и понимают, что их, вероятно, ждет смерть.