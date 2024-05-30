Танки и пехота РФ пошли на штурм микрорайона Новый в Часовом Яру 30.05.2024, 12:58

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Ситуация накалена.

Российские оккупанты продолжают активные действия на фронте, в том числе и на Донбассе. Сейчас противник пытается штурмовать микрорайон Новый в городе Часов Яр. Детальнее об этом рассказал начальник пресс-службы 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире «Еспресо.TV».

По его словам, противник желает продвинуться вперед в Донецкой области и взять под свой контроль новые территории, однако взамен он лишь теряет значительное количество техники и личного состава.

«Враг пытается штурмовать сам Часов Яр. Это там, где микрорайон Новый. Также усиливает штурмовые действия — это направление Ивановское, Богдановка, Калиновка и не оставляет без своего внимания Клещиевку, Андреевку. Россияне уже применяют не только пехотные подразделения, а все чаще включают механизированную составляющую — это танки и боевые бронированные машины. Противник начал интенсивнее применять артиллерийскую составляющую», — заявил Олег Калашников.

Отдельно представитель 26-й артбригады добавил, что ситуацию действительно можно назвать напряженной и ВС РФ постоянно пытаются осуществлять наступательные действия, тем самым применяя все вооружение, которое у них есть в наличии.

Украинские защитники при этом также активно действуют — противнику не удается прорвать оборону.

«Надо отметить, что мы достаточно хорошо уничтожаем врага. Россияне теряют значительное количество техники и личного состава», — подытожил Олег Калашников.