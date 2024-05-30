Отец выпускницы: Когда Николай Лукашенко будет ездить на автобусе, поговорим о «равных условиях» 30.05.2024, 12:57

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Что не так с нововведениями для школьных выпускных.

Министерство образования РБ «однозначно» запретило устраивать школьные выпускные вечера в кафе, ресторанах, развлекательных центрах — и вообще где-либо еще, кроме школы. Хотя буквально недавно это было возможно по согласованию с местными властями.

— В исключительных случаях торжества могут проводиться в учреждениях культуры или в учреждениях дополнительного образования детей и молодежи. Возможно организовать праздник и на открытой площадке, но это все равно должна быть площадка учреждения образования, — озвучила официальную позицию консультант главного управления воспитательной работы и молодежной политики Минобразования Татьяна Осмоловская.

Напомним, в конце апреля проводить прощание со школой без «роскоши и лимузинов» потребовал Александр Лукашенко. Чиновники поспешили выполнять: не только озвучили одобренные концепции выпускных, но, оказывается, уже и «отработаны маршруты встречи рассвета».

Реакция в сети оказалась противоречивой: кто-то возмущался, другие поддерживали уравниловку под предлогом экономии семейного бюджета. «Салідарнасць» спросила у родителей белорусских школьников, как они относятся к новому-старому запрету и пришлось ли перекраивать планы за пару недель до торжества. Имена всех собеседников изменены из соображений безопасности.

«Подарите той маме словарь, пусть выучит разницу между равенством и уравниловкой»

— Я и мама школьника, и учительница, — говорит минчанка Людмила, — и честно признаюсь: как же я рада, что сейчас «мои» дети — второклашки! Потому что из прошлого опыта, из разговоров с коллегами хорошо представляю себе, какой это на самом деле напряг для учителя — выпускной вечер в школьных стенах.

Поверьте, мы тоже выгораем, устаем от «бодания» с администрацией, родителями, «особо одаренными» детьми без тормозов. Многие к концу учебного года школу видеть не могут. И если бы не принудиловка и запреты сверху, с удовольствием бы попрощались со своим выпускным классом (или с тем, с кем за годы учебы сложились хорошие отношения) в неофициальной обстановке.

Без плохо срежиссированных педагогом-организатором «капустников» (и не надо говорить, что их должны организовать сами дети — дети, как правило, на нервах усиленно готовятся к экзаменам), без постоянного дерганья и бдительного присмотра директора, завучей, без необходимости вылавливать пьющих и курящих мальчишек по укромным уголкам, без необходимости «сторожить» класс до встречи рассвета, без вот этого всего.

А вне школы — красота же: не хочешь — не иди, никто не будет заставлять тебя раскрывать свой «творческий потенциал» и убиваться с оргвопросами, никто не посмотрит косо, что, мол, ешь-пьешь за счет родителей выпускников, неискренних пафосных речей будет по минимуму и в любой момент можно уйти домой отдыхать.

И далеко не всегда эти праздники вне школы — цирк с конями, лимузинами, какой-то особой роскошью, которую нужно непременно запретить и искоренить.

Поэтому меня горячее рвение чиновников все упорядочить, от плей-листа до праздничного меню (качество школьной еды — отдельная тема страданий многих поколений учащихся и учителей), от программы до места встречи рассвета, и все это повесить опять на учителей, только раздражает.

Той учительнице и маме выпускника, которая дала Лукашенко и его свите повод испортить в этом году выпускные вечера, я бы предложила подарить вместо цветов толковый словарь. Пусть выучит разницу между равенством и уравниловкой.

«Когда Николай станет ездить в университет на автобусе и метро, поговорим про то, как другие отпрыски ездят в школу»

Многодетный отец Игорь, чья дочь в этом году заканчивает одну из гимназий столицы, на наши расспросы отвечает, что не особо удивился, когда Минобразования запретило выпускные в «увеселительных заведениях»:

— Неправильно, конечно, привыкать к самодурству — но мы, белорусы, как мне кажется, за много лет на подкорке научились держать в голове худший вариант развития событий.

Мы как чувствовали, и запланировали выезд на загородное мероприятие совсем в другой день, не когда все официально будут праздновать выпускные. У дочки готовы два варианта нарядов, на торжественную часть в школе и на неофициальную. Поскольку готовились заранее, обошлось все это относительно недорого — и лимузинов, к слову, у нас в программе не было.

Знаете, меня во всей этой истории если что неприятно удивляет и огорчает, так это то, сколько людей кивают и соглашаются с запретом. Якобы так и надо, родительские деньги сэкономить, не кичиться достатком, не потакать привычке детей к роскоши.

Ну бросьте вы, правда. В этих ограничениях ничего нет от заботы о вашем семейном бюджете, даже от желания осадить «богатеньких», чтобы не высовывались особо. Это такое патриархальное, в худшем смысле слова мужиковское желание показать свою власть.

Я начальник — ты дурак. Я сказал — вы переписываете учебники, потому что кое-кому в них не все понятно, сдвигаете школьное расписание, потому что чьему-то пирожочку поспать охота. Или не идете в кафе и рестораны, а пляшете в актовом зале — спасибо, что не под гармонь, и потом, взявшись за руки, организованно топаете встречать рассвет по заранее утвержденным маршрутам (а вот интересно, если пойти в неразрешенное место — это пикет?).

На самом деле, все это такое back in USSR, когда верхушке можно одно, а всем остальным — другое. Вот когда Николай станет ездить в университет на автобусе и метро, а его папенька будет носить на руке «Луч», а не Patek Philippe ценой в пару десятков средних белорусских зарплат, тогда поговорим о равных условиях. Иначе все это очередная игра в доброго царя и разговоры в пользу бедных.

Ну, посидят в этом году выпускники с родителями в актовых залах, а потом, кто хотел свою программу, тот ее все равно проведет.

А кто смирится с условиями чиновников и администрации школы, посмотрят сценки на тему Года качества, сфотографируются на фоне самостоятельно надутых шариков и послушно пойдут в столовки, будут дедовским способом разливать выпивку из чайников. Зато, как говорится, с душой. Почему-то, когда власти нечего предложить людям, всегда говорят про душу и старые добрые традиции.

«Когда будет утвержден регламент свадеб?»

— Самое интересное, что моя дочка-одиннадцатиклассница вообще не расстроилась, — смеется Светлана, — я больше переживала, мол, как так, выпускной раз в жизни. Особенно обидно было, что кому-то категорически нельзя, а кому-то, якобы в связи с ремонтом школ (а по слухам — потому что среди выпускников дети непростых родителей), разрешили отмечать в Школе красоты, или в Доме Москвы, или даже во Дворце Республики.

А потом что-то села, вспомнила последние годы. Как в пандемийный год минским школьникам вообще отменили выпускные (а парад провели), а через год разрешили, но с масочным режимом и соблюдением социальной дистанции. Как в прошлом году настойчиво рекомендовали оставаться в «родных школьных стенах», и знакомым приходилось буквально выпрашивать и умолять, не просто так, естественно, администрацию школы о разрешении отправиться куда-то в другое место…

И в общем, поняла, что все к этому шло.

Светлана говорит: не удивится, если «начнется еще больший жесткач»:

— Сегодня согласовывают списки песен на школьной дискотеке, а завтра — будут подсовывать уже утвержденные, с 75% белорусских артистов (нужно же им где-то зарабатывать, кроме гастролей по райцентрам и российской глубинке). Сегодня отменяют лимузины и кафе, завтра — бальные платья и костюмы, чтоб уж точно никто не выделялся.

Это все полумеры, у власти, на самом деле, такой простор для цензуры и запретов: свадьбы, юбилеи, поминки, корпоративы государственных контор. Когда будет утвержден регламент свадеб? А то ведь там Мендельсона играют, а не патриотические песни, и тамада, наверняка, конкурсы, не утвержденные в отделе идеологии райисполкома, проводит…

Хотя я верю в партизанскую жилку белорусов. Пусть себе чиновники придумывают что угодно, мы выкрутимся. Так что запасной вариант на дочкин выпускной у нас уже есть, и планы на праздник отменять не будем.