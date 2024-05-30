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США могут тайно разрешить Украине бить своим оружием по территории РФ

  • 30.05.2024, 13:11
США могут тайно разрешить Украине бить своим оружием по территории РФ

Дело за формальностями.

Военные объекты на территории России, используемые для агрессии против Украины, могут вскоре попасть под обстрел американскими ракетами и снарядами. Госсекретарь Энтони Блинкен в среду стал первым представителем администрации США, публично допустившим, что Вашингтон разрешит Киеву использовать свои вооружения для ударов за пределами украинской территории. Этот вопрос интенсивно обсуждается в Белом доме, сообщают The New York Times (NYT), The Wall Street Journal (WSJ) и Politico.

Президент Джо Байден, как обычно при рассмотрении сложных вопросов, хранит молчание, в то время как его советники по национальной безопасности представляют рекомендации в рамках, как назвал его один чиновник, «очень оживленного процесса», пишет NYT.

Это уже формальный процесс, отмечает газета, в Белом доме переоценивают риски после того, как президент Владимир Зеленский и другие украинские руководители несколько месяцев призывали разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по вражеской территории. Ситуация обострилась после 10 мая, когда российские войска вторглись в Харьковскую область. Вот как описал ситуацию украинский солдат, держащий оборону у Волчанска (его рассказ приводит немецкая Bild):

— С 6:00 до 15:00 россияне выпускали от 6 до 12 артиллерийских снарядов КАЖДУЮ минуту. Каждую минуту без перерыва. Вся их артиллерия находится в России. Везде стреляют и все сжигают: деревни, Волчанск, леса. Но мы не можем с безопасного расстояния вести ответный огонь артиллерией, поставляемой США (и другими странами).

Согласие на использование западного оружия один за другим в последние дни стали давать европейские союзники США. Сейчас таких стран уже 11, к ним присоединилась даже Германия, хотя канцлер Олаф Шольц до сих пор не соглашался давать дальнобойные ракеты Taurus, поскольку они способны доставать до объектов на территории России.

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