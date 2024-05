США могут тайно разрешить Украине бить своим оружием по территории РФ 30.05.2024, 13:11

Дело за формальностями.

Военные объекты на территории России, используемые для агрессии против Украины, могут вскоре попасть под обстрел американскими ракетами и снарядами. Госсекретарь Энтони Блинкен в среду стал первым представителем администрации США, публично допустившим, что Вашингтон разрешит Киеву использовать свои вооружения для ударов за пределами украинской территории. Этот вопрос интенсивно обсуждается в Белом доме, сообщают The New York Times (NYT), The Wall Street Journal (WSJ) и Politico.

Президент Джо Байден, как обычно при рассмотрении сложных вопросов, хранит молчание, в то время как его советники по национальной безопасности представляют рекомендации в рамках, как назвал его один чиновник, «очень оживленного процесса», пишет NYT.

Это уже формальный процесс, отмечает газета, в Белом доме переоценивают риски после того, как президент Владимир Зеленский и другие украинские руководители несколько месяцев призывали разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по вражеской территории. Ситуация обострилась после 10 мая, когда российские войска вторглись в Харьковскую область. Вот как описал ситуацию украинский солдат, держащий оборону у Волчанска (его рассказ приводит немецкая Bild):

— С 6:00 до 15:00 россияне выпускали от 6 до 12 артиллерийских снарядов КАЖДУЮ минуту. Каждую минуту без перерыва. Вся их артиллерия находится в России. Везде стреляют и все сжигают: деревни, Волчанск, леса. Но мы не можем с безопасного расстояния вести ответный огонь артиллерией, поставляемой США (и другими странами).

Согласие на использование западного оружия один за другим в последние дни стали давать европейские союзники США. Сейчас таких стран уже 11, к ним присоединилась даже Германия, хотя канцлер Олаф Шольц до сих пор не соглашался давать дальнобойные ракеты Taurus, поскольку они способны доставать до объектов на территории России.