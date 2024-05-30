Cadillac вывел на рынок соперника Tesla Model Y 30.05.2024, 13:13

Стоимость модели начинается от 54 000 долларов.

Сadillac Optiq, который презентовали в Китае в апреле этого года, выходит на рынок США. Здесь он составит конкуренцию Tesla Model Y, пишет «Автоцентр».

Электрокроссовер является самым компактным в семействе IQ, представителями которого также являются Lyriq, Escalade IQ и седан Celestiq. Он построен на платформе Ultium. Как стилистически, так и оснащением схож с Lyriq. У него кузов с плавными линиями, длинным капотом и наклонным ветровым стеклом, которое переходит в крышу. Эти решения придают модели динамики. Можно отметить наличие фирменной оптики и заглушки на месте решетки радиатора с оригинальной графикой.

Optiq достигает в длину 4820 мм при колесной базе 2954 мм. Ширина и высота составляют 2126 и 1644 мм соответственно. Салон кроссовера просторный и комфортный. В его оснащение вошел 33-дюймовый экран, который объединяет цифровую приборную панель и мультимедийную систему. Есть аудиосистема AKG с 19 динамиками, панорамная крыша и широкий список систем помощи водителю, включая Super Cruise.

Новый Cadillac Optiq в движение будет приводить два электромотора с суммарной отдачей 304 л.с. и 479 Нм крутящего момента. Батарея на 85 кВтч обеспечит пробег в 483 км. При подзарядке батареи за 10 минут на станциях быстрого тока кроссовер сможет проехать до 127 км. Стоимость модели начинается от 54 000 долларов.