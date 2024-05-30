В Минске продается квартира с собственным кинотеатром 30.05.2024, 13:29

На нее уже предлагают скидку в $50 тысяч.

В Минске продается квартира с собственным кинотеатром. Большую квартиру площадью 166 квадратных метров сделали, объединив две соседние двушки. Что там только не удалось разместить.

Находится VIP-квартира на улице Стадионной в Минске — ЖК «Виленский маёнтак». Жилая площадь — 124 «квадрата». Есть три изолированные комнаты (немного странно выглядит решение при таком количестве метров ставить в детской комнате двухъярусную кровать), две ванные, кухня-гостиная, три лоджии, две гардеробные и даже прачечная.

Для небюджетной отделки использовали натуральное дерево, декоративный кирпич, паркетную доску из сибирского дуба. Будущему собственнику гарантируют, что летние отключения горячей воды его беспокоить не будут — бойлер в наличии.

Но главной фишкой квартиры называют домашний кинотеатр, который находится в большой гостиной, объединенной с кухней. Достаточно лишь нажать кнопку на телефоне в специальном мобильном приложении – и он запустит сценарий «кинотеатр»: быстро закроются плотные черные шторы, которые отделят огромный диван от кухни, а выдвигающийся экран перекроет смарт-телевизор. Конечно, есть и проектор, и качественная звуковая система. Обещают эффект полного погружения в любые блокбастеры.

Быстро найти покупателя для элитной недвижимости не получается, поэтому продавец уже предлагает скидку в 50 тысяч долларов. Новая цена — 300 тысяч долларов. В белорусских это примерно 950 тысяч рублей.