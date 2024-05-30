Дания разрешила Украине использовать F-16 для ударов по РФ 30.05.2024, 13:38

Ожидается прибытие 19 истребителей.

Дания разрешила Украине наносить удары по военным целям в России с истребителей F16.

Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен, передает корреспондент «24 Канала» в Брюсселе. Ожидается, что Дания предоставит Украине 19 истребителей F-16.

Позиция Дании относительно F-16

Как пояснил Ларс Люкке Расмуссен, разрешение на удары по России с F-16 – это не новая позиция Дании и является частью помощи.

«Когда мы обсуждали это с нашим комитетом по иностранным делам в датском парламенте, мы с самого начала четко дали понять, что это часть самообороны, которая, возможно, также предусматривает нанесение ударов в по военным объектам на этой важной территории», – сказал глава МИД Дании.

Отметим, что первые самолеты F-16 прибудут в Украину в течение этого лета. Дания, вероятно, станет первой страной, которая передаст эти самолеты.

Ранее министр иностранных дел Дании утверждал, что они идут по графику и уже в ближайшие месяцы ВСУ получат первые 6 истребителей. Также о готовности предоставить F-16 Украине заявил и ряд других стран.