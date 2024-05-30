Турист сломал зуб во время ужина на борту самолета «Белавиа» 2 30.05.2024, 13:55

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Что решил суд?

Суд Первомайского района Минска рассмотрел иск жителя столицы к туроператору «АнксТурБай» о защите потребителя. Мужчина сломал зуб из-за еды, которую ему дали в самолете и требовал возместить моральный вред и оплатить лечение. Об этом сообщается на сайте Верховного суда.

В своем заявлении суду потерпевший турист пояснил, что в мае 2023 года купил авиатур по маршруту Минск-Анталья-Минск у компании «АнексТурБай». Когда возвращался с отдыха в Минск во время ужина, предложенного представителями авиакомпании «Белавиа», он повредил зуб косточкой чернослива, находившейся в еде.

Без суда туроператор отказался возмещать убытки. Мужчина пошел в суд и попросил взыскать с ответчика убытки в размере 171,76 рубля и компенсацию морального вреда в размере 1500 рублей.

В итоге суд обязал туроператора возместить клиенту убытки в размере 171,76 рубля (столько обошлась реставрация зуба) и компенсацию морального вреда в размере 500 рублей.

Кроме того, туркомпания должна оплатить расходы по оплате юридической помощи в размере 1400 рублей и госпошлину в доход государства в размере 185 рублей.

Суд пришел к выводу, что туроператор нарушил права потребителя, поскольку, по договору, именно «АнекстурБай» отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными им организациями, в том числе осуществляющими перевозку туристов и предоставляющим туристам питание.

Недавно туроператоры сообщили об этом случае, и рассказали из-за чего еще с ними судятся беларусы.

«Турист требовал компенсацию морального ущерба и ремонт зуба, который сломал в самолете. В бортовой еде, которую предложили пассажирам, оказался чернослив с косточкой. Авиакомпания заявила, что за еду отвечает кейтеринговая компания. Та «перенесла» ответственность на поставщика чернослива, поскольку он заверял, что вероятность наличия косточек минимальна. В итоге возмещать ущерб пришлось туроператору, поскольку суд решил, что раз он арендовал чартер, то турист его», — сообщили представитель компании.

С 2023 года турбизнес в Беларуси работает по новым правилам: турагент, продающий путевку, теперь ни за что не отвечает, вся ответственность — на туроператоре. За это время количество игроков на этом рынке уменьшилось на сто — до 1108, в то время как спрос вырос на 23%. Однако новшества привели еще и к тому, что возросло количество необычных судебных споров в этой сфере.