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Сеть магазинов в Беларуси проверила сотрудников на полиграфе: неожиданный итог

  • 30.05.2024, 14:08
  • 3,356
Сеть магазинов в Беларуси проверила сотрудников на полиграфе: неожиданный итог

Это делалось ради «обеспечения коммерческой тайны».

Ритейлер проводил опрос работников с использованием полиграфа. Он проводился с согласия сотрудников, компания объясняла проверку «обеспечением режима коммерческой тайны». Но сеть магазинов не имела никаких правовых оснований подвергать сотрудников прохождению полиграфа. Об этом сообщает Национальный центр защиты персональных данных.

В центре отметили, что прохождение полиграфа предусмотрено законодательством в строго определенных случаях, например, при службе в силовых ведомствах, а работа в сети магазинов к ним не относится.

Там также подчеркнули, что сотрудники в этом случае находятся в подчиненном положении, а отказ от прохождения опроса фактически может повлечь для них неприятные последствия, поэтому получаемое от них согласие не может признаваться свободным.

Национальный центр защиты персональных данных потребовал прекратить такую незаконную практику.

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