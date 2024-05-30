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Доллар в Беларуси стремительно дорожает

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  • 30.05.2024, 14:28
  • 1,968
Доллар в Беларуси стремительно дорожает

Начался бурный рост курса американской валюты.

Передышка у доллара в Беларуси заканчивается бурным ростом американской валюты. Захочет ли он притормозить, пока непонятно. О том, что происходило на торгах сегодня, пишет onliner.by.

Доллар подорожал на 1,94 копейки и стоит 3,2059 рубля.

Евро вырос на 1,65 копейки — до 3,4737 рубля.

Сотня российских рублей подешевела на 0,58 копейки и стоит теперь 3,5691 рубля.

Вчера доллар вырос на 1,98 копейки и был 3,1865 рубля. Евро подрос на 0,93 копейки и был 3,4472 рубля. Сотня российских рублей снизилась на 0,62 копейки и стоила 3,5749 рубля.

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