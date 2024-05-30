Reuters: Франция отправит несколько сотен военных в Украину 30.05.2024, 14:46

В качестве инструкторов.

Франция вскоре может отправить военных инструкторов в Украину, несмотря на беспокойство некоторых союзников и критику со стороны России, пишет агентство Reuters в четверг, 30 мая, ссылаясь на источники.

По данным Reuters, Франция может объявить о своем решении на следующей неделе во время визита президента Украины Владимира Зеленского в страну.

Анонимные дипломаты утверждают, что Париж надеется сформировать и возглавить коалицию стран, которые предложат такую помощь Киеву в военных усилиях, даже несмотря на то, что некоторые из его партнеров опасаются прямого конфликта с Россией.

Двое дипломатов отметили, что Франция сначала отправит ограниченное количество персонала для оценки возможности миссии, а затем направит несколько сотен инструкторов.

Отмечается, что обучение будет сосредоточено на разминировании, поддержании оборудования в рабочем состоянии и техническом опыте для военных самолетов.