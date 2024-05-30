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На белорусской границе задержали 18-летнюю украинку

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  • 30.05.2024, 15:03
  • 2,024
На белорусской границе задержали 18-летнюю украинку
Катерина Горстюченко

Девушка возвращалась из Польши в Беларусь.

29 мая на беларусско-польской границе задержали 18-летнюю гражданку Украины Катерину Горстюченко, сообщает правозащитный центр «Весна».

Девушка получила статус дополнительной защиты в Беларуси и жила в нашей стране последние два года. Ее задержали, когда она возвращалась из Польши в Беларусь, за фото в телефоне четырехлетней давности.

Катерина находится в брестском ИВС. Ей не дают связаться с родными, сообщают правозащитники.

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