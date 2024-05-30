закрыть
30 мая 2024, четверг, 15:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко летит в страну, где его неприятно «укололи»

1
  • 30.05.2024, 15:13
Лукашенко летит в страну, где его неприятно «укололи»

Экс-президент Монголии вступался за белорусских политзаключенных.

С 1 по 4 июня Лукашенко совершит визит в Монголию и примет участие в бизнес-форуме 3 июня, где 32 белорусские компании представят свои проекты.

Исторически отношения между Лукашенко и Монголией были неоднозначными, вспоминает политолог Дмитрий Болкунец:

— В 2011 году президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж (2009-2017) открыто выразив недовольство по поводу политической ситуации в Беларуси.

Он подчеркнул своё неодобрение тем, что один из кандидатов в президенты Беларуси занимает президентское кресло, в то время как другие находятся в тюрьме.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Доживет ли Российская Федерация до 2028 года?
Доживет ли Российская Федерация до 2028 года? Дмитрий Чернышев
Тайное укрытие с выходом в ад
Тайное укрытие с выходом в ад Владимир Халип
Украина ответила Путину
Украина ответила Путину Леонид Невзлин
«Четыре источника» и визит в Беларусь
«Четыре источника» и визит в Беларусь Виталий Портников