Лукашенко летит в страну, где его неприятно «укололи» 1 30.05.2024, 15:13

Экс-президент Монголии вступался за белорусских политзаключенных.

С 1 по 4 июня Лукашенко совершит визит в Монголию и примет участие в бизнес-форуме 3 июня, где 32 белорусские компании представят свои проекты.

Исторически отношения между Лукашенко и Монголией были неоднозначными, вспоминает политолог Дмитрий Болкунец:

— В 2011 году президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж (2009-2017) открыто выразив недовольство по поводу политической ситуации в Беларуси.

Он подчеркнул своё неодобрение тем, что один из кандидатов в президенты Беларуси занимает президентское кресло, в то время как другие находятся в тюрьме.