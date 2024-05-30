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В Речице женщина выпала из окна на глазах у мужа — у него случился инфаркт

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  • 30.05.2024, 15:40
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В Речице женщина выпала из окна на глазах у мужа — у него случился инфаркт

Обоих не удалось спасти.

Трагедия произошла в Речице 29 мая. Женщина мыла окна в своей квартире и выпала с 8 этажа, сообщает Primenews. Все это произошло на глазах ее мужа.

Муж женщины тут же побежал на улицу, чтобы оказать помощь, но было поздно. Прибывшие на место происшествия медики скорой помощи констатировали смерть. Попытки запустить сердце результатов не дали — травмы оказались слишком серьезными.

Муж погибшей все это время находился рядом и в какой-то момент почувствовал себя плохо. От переживаний у мужчины случился инфаркт.

Несмотря на то, что бригада скорой была рядом и тут же провела реанимационные действия, к успеху они тоже не привели. Мужчина умер.

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