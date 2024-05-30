США разрешили Украине применять свои Patriot для уничтожения целей над Россией 3 30.05.2024, 15:53

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Теперь ВСУ могут сбивать и самолеты, и ракеты.

США разрешают украинской армии использовать американские средства ПВО, в частности — системы Patirot, для уничтожения целей над территорией России, если они угрожают Украине.

Как пишет The Washington Post со ссылкой на чиновника Белого дома, Украина «не имеет никаких ограничений» на использование средств ПВО, предоставленных США, чтобы сбивать российские ракеты или истребители над территорией России, «если они представляют угрозу для Украины".

«Нет никаких ограничений на использование Украиной средств противовоздушной обороны, предоставленных США, для сбивания российских ракет или истребителей над территорией России, если они представляют угрозу для Украины», - сказал американский чиновник на условиях анонимности.