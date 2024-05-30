Банки подготовили белорусам денежные сюрпризы 30.05.2024, 15:55

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Некоторые затронут кредиты и депозиты.

В Беларуси целый ряд банковских изменений. Многие из них касаются долларов, кредитов, депозитов и карточек обычных людей, пишет сайт banki24.by.

Нацбанк обновил расчетные величины стандартного риска (РВСР) по рублевым кредитам на июнь. Размеры РВСР остались на майских отметках — 11,98% годовых в отношении юрлиц и 17,22% в отношении физлиц.

Напомним, в феврале-апреле РВСР по новым рублевым кредитам юрлицам (кроме льготных) составляла 11,61%, физлицам — 16,63% годовых. В июле-ноябре 2023 года РВСР для физлиц были равны 14,61%. То есть повышение с осени составило 2,61 п.п.

РВСР фактически задает для банков верхнюю планку по ставкам кредитов в BYN. В связи с этим в июне доступность кредитов будет на уровне майской.

Банк БелВЭБ сообщил, что с 29 мая приостановил пролонгацию заключенных ранее безотзывных депозитов в евро со сроками размещения 7, 13, 24 месяцев. Иные условия заключенных ранее депозитных договоров не изменились.

Альфа-Банк информировал, что 23 мая вступили в силу изменения в перечень вознаграждений. Так, в пакете решений Crypto перечень карточек, обслуживание которых включено в единое вознаграждение по пакету, был дополнен карточкой Белкарт-Премиум (BYN).

БНБ-Банк рассказал, что с 30 мая вступают в силу правила обслуживания физлиц в новой редакции. Основное изменение касается срока выдачи наличных денег со счетов клиентов по предварительному заказу.

Банк продолжит выдавать необходимые суммы наличных клиентам максимально оперативно, но не позднее 30 рабочих дней со дня оформления заявки. Оформить заявку на выдачу наличных денег можно следующими способами:

1) в мобильном приложении BNB-Bank;

2) в отделении банка;

3) на адрес сustоmеr@bnb.bу.

Также БНБ-Банк сообщил, что с 27 мая прекратил работу банкомат в отделении «Футурис» по адресу Минск, Независимости, 173. Клиенты могут воспользоваться банкоматом БНБ-Банка в холле бизнес-центра. По 30 мая в связи с техническим обслуживанием временно приостановил работу терминал приема выручки по адресу Минск, Притыцкого, 29.

Банк Дабрабыт информировал клиентов, что в соответствии со ст. 206 Банковского кодекса банк вправе прекратить обязательства по договору текущего (расчетного) банковского счета при соблюдении и наступлении условий, предусмотренных указанной статьей, а также договором текущего (расчетного) банковского счета.

Банк уведомил клиентов о прекращении обязательств по соответствующему договору и закрытии по инициативе банка неиспользуемых счетов, счетов с БПК, счетов для внесения платежей, если в течение 1 месяца, начиная с даты уведомления клиентом не будет возобновлено движение денежных средств по неиспользуемому счету.

В Банке РРБ рассказали, что добавлена возможность смены pin-кода по карточкам банка в банкоматах.

МТБанк сообщил, что в связи с перемещением АДМ №6 из ДО «Фаренгейт» в зону 24/7 (Минск, ул. Притыцкого, 79) автоматизированная депозитарная машина не будет доступна для клиентов по 31 мая. Открытие зоны 24/7 запланировано на 1 июня.

В Белагропромбанке информировали, что 3 июня с 00:00 до 06:00 Банковский процессинговый центр (БПЦ) будет проводить техработы. В связи с этим возможны перерывы в обслуживании держателей карточек банка, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных денег, устройств самообслуживания, банкоматов банков, подключенных к БПЦ.

Банк развития выпустил бумаги на 1,2 млрд BYN. К обращению на бирже были допущены облигации Банка развития на общую сумму 1,189 млрд BYN. Эти ценные бумаги именные процентные конвертируемые эмиссионные в бездокументарной форме.

Период обращения облигаций завершается 1 марта 2035 года, ставка дохода по ним — 1% годовых (ниже уровня инфляции в РБ). Через Банк развития правительство часто реализует схемы по трансформации кредитного долга предприятий госсектора, а также по кредитованию на льготных условиях.

Российский Райффайзенбанк сообщил, что с 10 июня исходящие платежи в USD будут недоступны в связи с изменившимися требованиями банков-корреспондентов, которые осуществляют такие переводы.

Это изменение затрагивает всех клиентов банка. На входящие платежи в долларах ограничений нет. Также ограничения не касаются платежей в других иностранных валютах.

При оформлении перевода в Райффайзен Онлайн с 1 июня будет действовать скидка 50% на комиссию банка за проведение исходящих платежей клиентов-физлиц в USD в другие банки.