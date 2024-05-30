Оператор А1 неожиданно ответил на претензии властей 1 30.05.2024, 16:13

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Компания опубликовала заявление.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) проверило экономические расчеты и согласовало тарифы, определенные сотовым оператором А1. Об этом говорится в официальном комментарии компании, размещенном на ее сайте.

«Замечания контролирующих органов касались исключительно вопросов технического оформления, что никоим образом не влияло ни на процесс формирования тарифа, ни на величину тарифа, при этом замечания были устранены еще во время самой проверки», — утверждается в комментарии.

Также в А1 подчеркивают: при проверке выяснилось, что «действия компании не принесли вреда ни клиентам компании, ни государству».

Накануне мобильного оператора А1 оштрафовали за повышение тарифов для клиентов. Специалисты МАРТ заявили, что у компании не было экономических расчетов, подтверждающих необходимость повышения тарифов. Экономический суд Минска оштрафовал компанию на 5% от стоимости реализованных услуг по повышенным тарифам. А одного из сотрудников компании оштрафовали на 480 рублей.

Решение суда пока не вступило в силу, компания может его обжаловать в Верховном суде.