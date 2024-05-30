Лукашисты отправили на сутки сталиниста 30.05.2024, 16:15

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Он чуть не умер в тюрьме.

Пару месяцев назад стало известно, что против сталиниста Николая Петрушенко завели административное, политически мотивированное дело — его обвиняли в распространении экстремистских материалов.

На странице бывшего депутата Верховного Совета СССР нашли ссылку на страницу, которая в момент размещения не была признанной экстремистской. Тогда он в социальных сетях уверенно писал, что дело развалится и ничего ему не будет. Но когда в стране «иногда не до законов»… После первого суда Петрушенко отправили домой, а дело на доработку. И дело было доработано.

В результате пару недель назад Петрушенко осудили на 10 суток административного ареста. По информации orsha.eu, на седьмые сутки в заключении из-за плохих условий содержания у Петрушенко открылась прободная язва. Петрушенко успели доставить в больницу и спасти его жизнь.

Николай Петрушенко — бывший депутат Верховного Совета СССР, который, уйдя на пенсию, поселился в Коханово. Хотя Пертушенко много лет был членом оппозиционной партии «Справедливый мир», в 2020 году он поддержал власть. Мало того, что поддержал, — фамилию Петрушенко можно было найти в слитых базах доносов МВД и КГБ. Он пытался подставить под политические репрессии участников протестов и даже доносил на сайт orsha.eu.