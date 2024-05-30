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Какая крутая коллизия права!

  • Владимир Пастухов
  • 30.05.2024, 16:26
  • 2,018
Какая крутая коллизия права!
Владимир Пастухов

И эти люди учат Украину не ковырять в конституционном носу.

Путин попытался рассмотреть конституционную соринку в глазу Владимира Зеленского, не вынимая из своего глаза конституционного бревна. Видите ли, наш законник не обнаружил в Конституции Украины прямого указания на пролонгацию полномочий президента в случае отмены очередных президентских выборов в связи с введением в стране военного положения. Непорядок, ставящий под сомнение легитимность Зеленского.

Какая прелесть! Какая крутая коллизия права! Выборы отменяются на законных основаниях (про это есть запись в Конституции), а старый президент при этом автоматически становится нелегитимным, так как в Конституции прямо не написано, что его полномочия в случае отмены выборов продлеваются. Таким образом, исходя из смысла основного закона Украины, как его понимает Путин, вытекает, что в разгар войны украинское государство, отменяя выборы (на законных конституционных основаниях), должно сразу лишиться верховного главнокомандующего. Такая вот цена вопроса.

Какое интересное конституционное прочтение. И я знаю эту руку! Эта та самая рука, которая прописала России возможность избирать Путина в 2012 году третий раз, потому что в российской Конституции было написано слово «подряд», которое было истолковано как возможность провернуть конституционное мошенничество с ротацией и переуступкой прав на трон. И эти люди учат Украину не ковырять в конституционном носу.

Владимир Пастухов, Telegram

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