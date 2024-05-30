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Синоптики рассказали, какой будет погода в Беларуси в последний день весны

  • 30.05.2024, 16:33
Синоптики рассказали, какой будет погода в Беларуси в последний день весны

Будет тепло.

В последний день весны, 31 мая, в дневные часы почти по всей Беларуси ожидаются дожди и грозы. В ночные часы температура воздуха составит от +10 до +16 градусов (в Минске — 12-14 тепла), днем — от +21 до +27 (в столице — от +22 до +24).

В первый день лета, 1 июня, на большей части территории нашей страны прогнозируются кратковременные дожди, а в отдельных районах — грозы. В дневные часы будет до +28 градусов. Похожие погодные условия сохранятся в субботу, 2 июня.

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