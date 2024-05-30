«Если родили, то содержите и сад, и школу» 3 30.05.2024, 17:19

2,324

Белорусы рассказали о наглости Минобразования.

Все больше родителей выражают свое недовольство текущим состоянием образовательной системы. Белорусы выставляют претензии к министерству образования. Главные из них — школьная форма, поборы и низкое качество образования.

Эта новость собрала много комментариев в TikTok-канале сайта Charter97.org. Приводим лучшие из них:

Школьная форма

«Школьная форма — это хорошо, мы никогда не знали, кто богатый, а кто беден, все одинаково одеты».

«Только сейчас стоят эти элементы школьной формы, будто все богаты».

«Ценник на школьную одежду космический, с такими мизерными подачками, как зарплата в РБ в 600-800 рублей, сильно не разгуляешься!»

«Эту униформу должно государство предоставить, раз требуют».

Поборы

«У нас просят на все случаи жизни — на Новый год, на день учителя, даже на выпускной! Это просто наглость!»

«Поборы как были, так и есть — как в детских садах, так и в школах. На ремонт, попечительские, на подарки учителям, воспитателям и так далее — все это происходит по вине самих родителей. Я считаю, что если я захочу сделать подарок, то сама куплю и подарю, а не «ты должна сдать». Нет, я не должна и не обязана, идите лесом. И по поводу дополнительных тетрадей — их нужно отменить, это пустая трата денег».

«Ладно тетрадей, мы во 2 класс покупали пособия по предметам, отдали больше 100 рублей. Из них пользовались английским и хрестоматиями, остальные лишь по пару страниц списаны. Зачем покупалось все, никто не знает».

«У нас после 4 класса выпускной, собирают хорошие деньги, как будто дети уходят из школы. Еще и подарки учителю покупайте».

«Поборы не со стороны учителя, а со стороны отдела образования. Нам сказали купить парты, я позвонила в отдел образования и получила ответ: «Если родили, то и содержите и сад, и школу».

«У дочери в классе нехватка учебников — 6 штук на весь класс. И это Минск! «Распечатать за свой счет» — ответ от Министерства образования».

«Мне важнее ребенок и отношение к нему, чем деньги. Если вы считаете, что это не сказывается на отношение к ребенку, то очень ошибаетесь. Я против поборов, но иногда приходится наступать себе на горло».

«Нам учительница сказала: «Я сама против поборов, но нас заставляют. И говорят, что плохо просим, если родители не сдают. Это же добровольно». В 9 классе сдавали на ноутбук — дети ушли, а он остался».

Претензии к качеству образования

«Мы платим за образование своих детей, а в итоге получаем устаревшее оборудование в классах и пропаганду непонятно чего».

«1- й класс, учительница заявляет, мол, все дети должны уметь читать и писать: «Я не собираюсь каждого этому учить». Так для чего она нужна, такая училка?»

«Она за это зп получает, это ее обязанность. Я ребенка кормлю, одеваю, воспитываю, а в школе его должны УЧИТЬ!»

«Так пусть идет коров доить на ферме! На то и школа, чтобы учить детей, а они ждут, что родители научат, а им только подарки подавай!»

«Плохо, что это стало проблемой родителей. Это не делает чести для учителя. Если он не справляется, то есть другие сферы трудоустройства».

«Учителя не учат детей, программы странные, по факту детей учат репетиторы. А что вообще заложено в новых программах? Куда ведут наших детей?»

«Нагрузка в школах огромная, хотя все знают, что большая половина этих знаний не нужна в жизни».

«Назревает вопрос, зачем тогда учителя в начальной школе, если всему должны учить родители?»

«Неправильный вопрос. Правильный — «не зачем», а ПОЧЕМУ. Потому что в министерстве сидят жены чиновников, никакого отношения не имеющие к образованию».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях Facebook

YouTube

X.com

vkontakte

ok.ru

Instagram

RSS

Telegram