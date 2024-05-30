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Кубраков заволновался из-за мегаскандала в МВД

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  • 30.05.2024, 17:45
  • 2,034
Кубраков заволновался из-за мегаскандала в МВД

И выступил с заявлением.

КГБ задержал сотрудника уголовного розыска Докшицкого РОВД и участника политических репрессий капитана Михаила Згирского. Милиционера обвиняют в руководстве бандой налетчиков, о задержании которой на днях отрапортовали силовики.

В отчете Министерства внутренних дел от 20 мая 2024 года рассказывается о задержании пятерых жителей Орши. Они обворовывали фуры на стоянках по всей Беларуси.

Министр внутренних дел Иван Кубраков отреагировал на мегаскандал.

«Ответственно заявляю — это очередной фейк», — сказал Кубраков, не приводя никаких доказательств.

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