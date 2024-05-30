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Экипаж российской БМП бросил свою бронемашину и бросился в бега, услышав украинский дрон

  • 30.05.2024, 18:04
  • 1,208
Экипаж российской БМП бросил свою бронемашину и бросился в бега, услышав украинский дрон

Видеофакт.

Оператор украинского дрона из 42-й ОМБр попал во вражескую БМП на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которая опубликована в соцсетях, видно, как экипаж бронемашины бросился наутек, завидев украинский дрон.

«Еще бы несколько секунд - и экипаж этой российской БМП почувствовал себя на гриле. Но услышав звук приближающегося дрона, российские оккупанты успели добежать по лесопосадке. А вот бронемашине повезло меньше... Харьковская область, работают пилоты подразделения «Перун» 42-й отдельной механизированной бригады», - говорится в комментарии к видео.

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