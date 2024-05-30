Умерла Вера Солонович — девочка со знаменитого фото из концлагеря «Озаричи», облетевшего мир 30.05.2024, 18:10

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Вера Солонович

Ей было 85 лет.

Вера Солонович ушла из жизни 28 мая. Ей было 85 лет.

По паспорту Вера Солонович родилась 24 января 1939 года. Но это не точно. Как рассказывала Вера, во время войны дом сгорел вместе со всеми документами, а после освобождения в новых документах возраст детей определялся по внешнему виду, передает «Наша Нiва».

На вопрос, когда она родилась, мать отвечала: «Когда отец пришел с финской войны. Я вас всех рожала, когда рожь жала или картошку копала. Рожу, положу в люльку, а сама иду в поле. Из люльки вы не вывалитесь, а если немного и покричите, то ничего».

С начала войны маленькая Вера вместе с семьей пряталась от нацистов в болотах на Гомельщине. В начале марта 1944 года их нашли и погнали в концлагерь «Озаричи».

«Мы все были осуждены: люди лежали на мерзлой земле, болели сыпным тифом, больные заражали здоровых. Нам просто повезло, что нас освободили 19 марта 1944 года, еще бы две недели, и никого в живых в лагере не осталось бы», — рассказывала Вера.

В Озаричах Вера впервые в своей жизни сфотографировалась. Это произошло во время освобождения. Как Вера рассказывала, она потерялась, и искать ее отправилась тетка Ходосья. Фотокорреспондента тетка приняла за переодетого немца, а фотоаппарат — за неизвестный вид оружия. Она сказала фотокорреспонденту, что если он решил убить, то пусть скорее, не мучит.

На снимке на заднем плане виден силуэт человека — это тетка Ходосья.

Позже фотокорреспондент, который сделал этот снимок в Озаричах, приезжал в деревню, хотел увидеть Веру.

Но тетка и мать не пустили ее. «Мне так хотелось встретиться с ним. Но страх был очень сильный», — говорила Вера. Страх — рассказывать о концлагере, ведь за три дня, которые ее отец провел в немецком плену, он получил 15 лет лагерей и был отправлен на Волго-Дон. Не помогли фронтовые ордена и медали. Домой он вернулся только после смерти Сталина, позже был реабилитирован.

«Мать запрещала мне рассказывать, что я была в концлагере. Это было время, о котором у нас, белорусов, принято говорить «нищета». Не было ничего, жизнь начинали с нитки и иголки», — рассказывала журналистам в 2023 году Вера.

Позже Вера вышла замуж и переехала в Бобруйск, где и жила все эти годы.