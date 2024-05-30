Японские законодатели создадут группу для расследований НЛО 30.05.2024, 18:19

НЛО могут оказаться секретным оружием.

Японские законодатели встретились 28 мая, чтобы создать беспартийную группу, которая попросит правительство создать организацию по расследованию неопознанных воздушных явлений и летательных аппаратов. Об этом сообщает The Japan News.

Группу законодателей возглавит Ясуказу Хамада, лидер по парламентским вопросам правящей Либерально-демократической партии. Бывший министр окружающей среды Синдзиро Коидзуми будет исполнять обязанности генерального секретаря.

В своем учредительном заявлении группа заявила, что, если НЛО, которые неоднократно наблюдались над территорией Японии, представляют собой новейшее секретное оружие или беспилотные шпионские дроны из других стран, они будут представлять серьезную угрозу безопасности Японии.

Группа проведет свое учредительное общее собрание 6 июня после подготовительного заседания во вторник, которое состоялось в Сейме, парламенте Японии. Она обратилась к членам парламента от всех партий с просьбой присоединиться к ней.