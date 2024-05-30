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Украинский певец Сергей Мартынюк вступил в ряды ВСУ

  • 30.05.2024, 18:21
Украинский певец Сергей Мартынюк вступил в ряды ВСУ
Сергей Мартынюк

Музыкант уже проходит военную подготовку.

Певец, лидер группы «Фиолет» Сергей Мартынюк вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Артист опубликовал фото в военной форме и рассказал, что решение уйти добровольцем принял самостоятельно. В настоящее время он проходит военную подготовку. Певец также добавил, что уже обеспечен всем необходимым.

«Начался мой путь в ВСУ. Решение добровольное и взвешенное, на которое я и так решался слишком много времени. Все необходимое получил, в ближайший месяц будет проходить базовую подготовку. Кормят вкусно, люди вокруг душевные, со всем остальным буду разбираться по ходу», - написал он.

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