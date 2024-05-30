В Беларуси провели второй централизованный экзамен 2 30.05.2024, 18:29

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Из аудиторий были удалены трое учащихся.

В Беларуси сегодня, 30 мая, прошел централизованный экзамен по русскому и белорусскому языкам, сообщили в Министерстве образования.

По данным ведомства, для участия в ЦЭ были зарегистрированы 55 670 учащихся: по русскому языку — 79,3%, по белорусскому языку — 20,7%.

«Приступили к выполнению ЦЭ 55 519 учащихся, не явились 148 (0,3%), не допущены по состоянию здоровья трое. Основные причины, по которым учащиеся не явились на ЦЭ: болезнь — 28,5%; экстерны — 18,8%; освобождение от ЦЭ после регистрации — 8,1%; иные — 44,6%», — рассказали в Минобре.

В ходе ЦЭ из аудиторий были удалены трое учащихся: за наличие шпаргалки — два человека, за нарушение времени выполнения задания — один. Один учащийся не завершил ЦЭ по состоянию здоровья.

Напомним, первый день сдачи ЦЭ и ЦТ в Беларуси прошел 27 мая. Тогда свои знания по одному из профильных предметов проверили более 55 тысяч школьников.