Россиянин в гидрокостюме и с ластами в руках пытался убежать от украинского дрона-камикадзе 13 30.05.2024, 18:35

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Тщетно.

Оператор дрона-камикадзе из 38-й отдельной бригады морской пехоты ликвидировал оккупанта, который бежал по перелеску в гидрокостюме и с ластами в руках.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинского воина опубликована в соцсетях. Вероятно, захватчик намеревался быстро добраться до реки и переправиться через нее.

«Оккупант-аквалангист был ликвидирован на временно оккупированной части Херсонской области. «Ихтиандр» даже не успел добежать до водной стихии, как склеил ласты прямо в лесу после прилета дрона-камикадзе операторов 38-й отдельной бригады морской пехоты», - отмечает в комментарии автор публикации.