Карточки некоторых банков могут работать с перебоями после этих выходных 30.05.2024, 19:00

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Карточки некоторых банков могут работать с кратковременными перерывами в ночь с воскресенья на понедельник, 3 июня, — с 00.00 до 6.00. Причина — технологические работы, которые будет проводить Банковский процессинговый центр.

«В этом промежуток времени возможны перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра», — предупредил «Банковский процессинговый центр».

Этот центр оказывает услуги для нескольких банков — «Беларусбанк», «Белагропромбанк», «Сбер Банк (Беларусь)», «БСБ Банк», «Паритетбанк», «Белинвестбанк», «БНБ-Банк», «Банк Решение», «Франсабанк», «Цептербанк», «БТА Банк», «РРБ-Банк».