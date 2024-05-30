В США 11-летняя девочка стала самой молодой выпускницей колледжа 30.05.2024, 19:13

Афина Эллинг

Она получила диплом с отличием.

В возрасте 11 лет Афина Эллинг стала самой молодой студенткой колледжа Irvine Valley, получившей степень младшего специалиста в области гуманитарных наук. Об этом сообщает The Washington Post.

Известно, что раньше ее брат Тичо был самым молодым студентом, который закончил Irvine Valley в прошлом году, но он был на полгода старше сестры. Теперь рекорд принадлежит ей.

Как и ее брат, Афина рано начала посещать курсы средней школы, а затем прибавила занятия в местном колледже по программе двойного зачисления.

По словам девушки, диплом не являлся ее главной мотивацией, она лишь хотела побить рекорд Тичо, поскольку соревнуется с ним во всем, включая кулинарию и тхэквондо.

Мать Афины, Кристина Чоу, говорит, что детей никогда не заставляли идти по этому пути. По ее словам, они просто любят учиться, и оба самостоятельно добились высоких результатов.

Брат Тичо сейчас получает степень бакалавра по математике в Калифорнийском университете. Афина планирует получить еще одну степень младшего специалиста в области музыки или психологии.