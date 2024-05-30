В Минске двое детей побежали на красный и попали под колеса автомобиля
- 30.05.2024, 19:30
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Дети доставлены в больницу.
Двое детей попали под колеса автомобиля в Минске, сообщили в столичной Госавтоинспекции.
Происшествие случилось днем 30 мая. Предварительно установлено, что 31-летний водитель Кia Rio ехал по улице Авиационной в направлении улицы Гинтовта и сбил двоих детей (10 и 11 лет), которые перебегали дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора.
В результате ДТП дети получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.