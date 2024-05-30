В Мексике убили кандидата на пост мэра – уже 32-го в ходе кампании 30.05.2024, 19:52

Среди убитых кандидатов – 13 от оппозиционного альянса и 10 от правящей партии.

Кандидата на пост мэра мексиканского города Хосе Альфредо Кабреру застрелили в последний день его предвыборной кампании. Он стал 32-м кандидатом, убитым в ходе текущей избирательной гонки. Об этом сообщает мексиканское издание Animal Político.

Кабрера, кандидат от оппозиционной коалиции на пост мэра города Коюка-де-Бенитес, был убит, когда собирался подняться на сцену, чтобы выступить перед сторонниками. Судя по видео, нападавший выстрелил Кабрере в затылок несколько раз, несмотря на то что того охраняли сотрудники Национальной гвардии.

Позже прокуратура подтвердила, что гвардейцы убили стрелявшего. По факту нападения на кандидата заведено уголовное дело по статье об убийстве при отягчающих обстоятельствах.

Ранее оппозиция обвинила мексиканские власти, что они «не предприняли ни малейших усилий, чтобы гарантировать безопасность кандидатов». Только в Коюка-де-Бенитесе это уже второй случай убийства в ходе нынешней избирательной кампании. Две недели назад там застрелили оппозиционного кандидата Анибаля Суигу и его жену.

Среди 32 убитых кандидатов – тринадцать от оппозиционного альянса и десять от правящей партии, подсчитало Animal Político. В основном, они были претендентами на посты муниципального уровня. Причинами насилия издание называет споры за территорию и маршруты торговли, а также равнодушное отношение федеральных и региональных властей к условиям в маленьких удалённых городах, где мэры пытаются осуществлять свою власть.

Выборы, в ходе которых мексиканцы выберут президента (впервые главными претендентками на пост являются женщины), обе палаты парламента, губернаторов и мэров, пройдут в воскресенье, 2 июня.