Самолет, на котором айтишник вез подругу в Вильнюс, ранее летал и в Варшаву 2 30.05.2024, 20:13

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Полет из Бреста в Варшаву состоялся 27 апреля.

Самолет Evektor SportStar RTC, на котором 28 мая основатель компании HQSoftware Сергей Вардомацкий «подвез подругу до Ryanair» из Минска в Вильнюс, в апреле летал в Варшаву. Об этом сообщил телеграм-канал «ОтВинта» со ссылкой на данные сервиса Flightradar.

Согласно данным истории полетов воздушного судна, 27 апреля этого года самолет летал из Бреста в Варшаву. Летом 2023 года борт также «засветился» в аэропорту Вильнюса и Варшавы, пишет «ОтВинта».

«Причем „частники“ с европейской регистрацией также спокойно летают в Беларусь. Например, 4 июля 2023 года в Гродно из польской Познани летал Blackwing BW-600RG с нидерландской регистрацией», — пишет издание.

Напомним, после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске в мае 2021 года Евросоюз запретил белорусским авиаперевозчикам использовать европейское воздушное пространство и аэропорты. Позже к санкциям присоединились и страны, не входящие в ЕС: Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, а также Украина.

Под воздушную блокаду Беларуси не подпадают частные суда, а также гуманитарные рейсы и экстренные случаи (такие, как облет грозовых туч или техническая неисправность).