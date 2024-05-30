Le Monde: Макрон хочет создать коалицию военных инструкторов из ЕС в Украине 30.05.2024, 20:32

Эммануэль Макрон

Что известно.

Французский президент Эммануэль Макрон хочет создать европейскую коалицию военных инструкторов в Украине.

Об этом сообщает Le Monde.

Издание отметило, что сейчас еще ничего не решено окончательно, однако это может быть вопрос недель, а то и дней, прежде чем французские и европейские инструкторы будут отправлены в Украину.

Но французские власти стремятся создать коалицию из желающих стран для подготовки украинских военных. По информации источников Le Monde, консультации по этому вопросу должны ускориться в ближайшие дни, чтобы объявление могло состояться во время визита президента Украины Владимира Зеленского во Францию по случаю 80-летия высадки в Нормандии 6 и 7 июня.

Тогда Макрон мог бы обнародовать контуры такой инициативы через три с половиной месяца после того, как 26 февраля он заявил, что не исключает отправки западного военного подкрепления в Украину.