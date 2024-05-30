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Германия предоставит Украине новый пакет помощи

  • 30.05.2024, 21:09
Германия предоставит Украине новый пакет помощи

На €500 млн.

Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму €500 млн, заявил министр обороны Германии Борис Писториус. Об этом сообщило агентство DPA.

Писториус находится с визитом в Одессе. Деталей об очередном пакете помощи агентство не приводит.

25 мая канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна достигла предела в военных поставках Украине. По его словам, объем переданной и анонсированной помощи Киеву со стороны Берлина составил €28 млрд. Германия стала вторым спонсором Украины в мире после США.

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