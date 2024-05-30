Могут ли белорусов наказать за фотосессию в рапсовом поле? 30.05.2024, 22:02

2,006

Юрист ответил.

Жительница Минской области рассказала, что по дороге на работу часто замечает, как в рапсовом поле парочки «каждый раз устраивают фотосессии». Женщина поинтересовалась у газеты «Аргументы и факты», можно ли там фотографироваться. На вопрос ответил юрист Юрий Готовко.

Как отметила жительница пристоличья, во время съемок люди «заходят вглубь поля, топчут». Юрист ответил, что фотосессии в полях не запрещены, но за повреждение растений может наступить ответственность

— Согласно ст. 11.3 КоАП, умышленное уничтожение либо повреждение чужого имущества, повлекшее причинение ущерба в незначительном размере, влечет наложение штрафа до 30 базовых величин (до 1200 рублей). Если причиненный ущерб оценен более чем в 40 базовых (1600 рублей), наступает уголовная ответственность, — рассказал Юрий Готовко.