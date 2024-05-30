Могут ли белорусов наказать за фотосессию в рапсовом поле?
- 30.05.2024, 22:02
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Юрист ответил.
Жительница Минской области рассказала, что по дороге на работу часто замечает, как в рапсовом поле парочки «каждый раз устраивают фотосессии». Женщина поинтересовалась у газеты «Аргументы и факты», можно ли там фотографироваться. На вопрос ответил юрист Юрий Готовко.
Как отметила жительница пристоличья, во время съемок люди «заходят вглубь поля, топчут». Юрист ответил, что фотосессии в полях не запрещены, но за повреждение растений может наступить ответственность
— Согласно ст. 11.3 КоАП, умышленное уничтожение либо повреждение чужого имущества, повлекшее причинение ущерба в незначительном размере, влечет наложение штрафа до 30 базовых величин (до 1200 рублей). Если причиненный ущерб оценен более чем в 40 базовых (1600 рублей), наступает уголовная ответственность, — рассказал Юрий Готовко.