В Витебске девушка на мотоцикле налетела на трос между двумя авто 2 30.05.2024, 22:16

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Мотоциклистка вылетела из седла.

ДТП произошло днем 29 мая на пересечении улиц Сенненской и Зеленогурской. По предварительной информации ГАИ, девушка, ехавшая на мотоцикле «Kawasaki», хотела поехать между автомобилями «ГАЗ» и «Ford», под управлением двух мужчин в возрасте 54-х и 33-х лет.

При этом мотоциклистка не заметила оранжевый буксировочный трос между двумя автомобилями, которые выезжали с второстепенной дороги.

Из-за наезда мотоцикла на трос девушка потеряла управление и вылетела из седла. В результате падения она получила травмы. Их тяжесть ГАИ не сообщает.

По факту этого дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.