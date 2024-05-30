Маятник качнулся снова Андрей Никулин

30.05.2024, 22:26

Андрей Никулин

Окно возможностей, открывшееся для РФ в последние полгода, закрывается.

От 50 до 100 тысяч снарядов в месяц будут получать ВСУ с начала июня — МИД Чехии. Это в дополнение к текущим европейским и американским поставкам, а так же постепенно-разворачивающемуся производству собственных боеприпасов в Украине.

Окно возможностей, открывшееся для России в последние полгода постепенно закрывается. Сошедшаяся к концу зимы воедино череда разных, зачастую несвязанных друг с другом проблем — таких, как неожиданные сложности с продлением пакетов помощи Киеву в Штатах и Европе, торможение принятия Киевом нового закона о мобилизации, сбои в сроках производства снарядов для Украины европейцами постепенно решаются. А что-то уже решено.

За прошлый подобный период - с конца весны, до конца лета 22-го Украина заплатила Лисичанском, Северодонецком и Попасной. И жертвами среди военнослужащих, которые ценою своих жизней компенсировали пустоту арсеналов, растраченных за первые месяцы весны и время, требуемое для начала первых существенных поставок вооружений с Запада.

За эти полгода Киев тоже расплатился — Авдеевкой, несколькими десятками потерянных деревень и поселков, половиной Волчанска и новыми жертвами.

Вполне возможно, что будут потеряны еще поселки и квадратные километры. Что будут новые российские удары, постепенно усиливающиеся по мере приближения осени и американских выборов. Чтобы встретить вожделенное «возвращение Трампа», в которого здесь снова поверили, как в кумира в «сильной переговорной позиции». Но и дефицит боеприпасов, и дефицит людей на передовой постепенно решаются Киевом. И каждый следующий шаг наступающих войск будет даваться тяжелее. Хотя и весной уже было непросто — достаточно вспомнить широко муссирующиеся недавние планы о взятии Купянска, а то и Харькова и прорыва чуть не до Днепра. И сравнить с результатами и реальностью.

В итоге не вся, но существенная часть украинских проблем, постепенно складывающихся неприятный клубок с прошлой осени, будет решена. Не окончательно, не кардинально — важнейшим вопросом остается исход американских выборов. Но даже в худшем варианте, с приходом Трампа в самой его изоляционистской и пророссийской инкарнации к началу 25-го года европейские экономики, кряхтя и раскачиваясь, смогут, как минимум, уже поддерживать некий стабильный уровень поставок, позволяющий украинцам пусть не наступать, но упорно обороняться. Дотянуть до открытия новых производственных линий и заводов помогут как раз закупки боеприпасов в рамках чешской программы.

Что может противопоставить этому Москва? С учетом того, что все возможные мощности уже загружены, «друзья» из Ирана и Пхеньяна уже помогают, чем могут. Остаются новая мобилизация и массовые поставки вооружений уже из Китая. Китайская открытая помощь маловероятна — если ее не случилось в то время, когда она могла бы обеспечить быструю и окончательную победу, то влезать сейчас Пекин вряд ли согласится. Для мобилизации потребуется новая техника и вооружения — запасы же советских складов, откуда сейчас черпается железо — не бездонны.

Если в конце зимы динамика и ощущение неизбежности победы было на стороне Москвы, не в первый уже раз за кампанию, то сейчас маятник снова возвращается в нейтральное положение. Не обещая скорых успехов ни одной из сторон и даже не намекая, что кто-то неизбежно сможет выиграть игру в долгое, ресурсное противостояние. В очередной раз перед нами стагнация и обещание долгого и тяжелого позиционного противостояния. Впрочем, эта новость за два с лишним года звучит уже не в первый раз. Из новостей остается разве что то, что зиму и весну, самый тяжелый по многим причинам период, Украине удалось пережить.

Андрей Никулин, telegram