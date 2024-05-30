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«Белавиа» объявила о запуске чартерных рейсов в турецкий Бодрум

  • 30.05.2024, 23:43
«Белавиа» объявила о запуске чартерных рейсов в турецкий Бодрум

Рейсы на курорт будут выполняться каждые 10−11 дней.

Белорусская авиакомпания «Белавиа» объявила о старте чартерной программы, которая свяжет Минск с турецким Бодрумом. Подробности сообщила пресс-служба перевозчика.

Рейсы на этот турецкий курорт будут выполняться каждые 10−11 дней.

Первый рейс в Бодрум отправился в четверг, 30 мая.

К слову, обычно открытие сезона в этом городе на берегу Эгейского моря происходит 1 мая, но в текущем году все мероприятия перенесли на месяц вперед. Ситуацию объясняли завышенными ожиданиями инвесторов и снижением турпотока.

В «Белавиа» напомнили, что в чартерную программу авиакомпании также включены турецкие города Измир и Анталья. При этом в Анталью можно улететь как из Минска, так и из Гомеля и Бреста.

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