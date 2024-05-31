«Свобода — это высшая ценность» 31.05.2024, 1:00

Ирина Цыбух

Опубликовано посмертное письмо украинского парамедика Ирины Цыбух.

Младший брат погибшей на Харьковщине парамедика и журналистки Ирины Цыбух с позывным Чека Юрий опубликовал ее письмо-прощание, которое она написала еще год назад.

18-летний Юрий Цыбух опубликовал письмо погибшей сестры, написанное от руки, у себя в Instagram.

«Погибла моя любимая сестра, подруга Чека, лучший человек в этом мире. Меня сейчас наполняет пустота, но Иринке есть что сказать, она оставила посмертное письмо», — написал он.

В письме она попросила родных не унывать, не тратить время на страдания, а продолжать жизнь. 25-летняя Ирина напомнила, что высшей ценностью является свобода. Она написала, что на войне, помогая людям, она «наконец живет ту жизнь, которую бы хотела». Ирина написала его в апреле 2023 года за год до гибели.

«Сейчас 19:19, суббота 8 апреля 2023 год, мы с 5 м экипажем работаем для разведки 80 бригады, на фоне играет Dream on от Aerosmith и решила, что за этот год выпадало так много возможностей погибнуть, что можно найти хотя бы одну, чтобы написать посмертное письмо.

Печально, что мы проживаем настолько немощную, зависимую от общественного одобрения жизнь, что только смерть позволяет проживать абсолютную свободу. Однако беда в том, что жизнь закончилась и эта свобода больше не имеет никакого смысла. Сегодня и навеки мне все равно, что обо мне, о вас, об этом тексте, обо всем скажут люди. Наберут эти предложения лайки или нет, наконец ничье мнение меня не интересует, я умерла.

Свобода — это высшая ценность. Все, скоро 25 лет проходили часто в комплексах и страхах. Но чаще всего этому шуму не было места перед моей свободой. Больше всего, за что хочу сказать спасибо себе, родителям, брату, родным и друзьям, спасибо, что позволяли мне быть свободной, жить ту жизнь, которую хочется.

Полномасштабная война заставила перестать быть рабом страхов, сегодня, к сожалению, не удалось освободиться полностью, но надеюсь у меня все получится, это письмо тому помощь.

Чтобы иметь свободу надо иметь еще другие ценности, надо понимать себя, хорошо знать, кто ты для себя есть, что такое личное счастье и как тебе к нему дойти. Имея ответ на эти вопросы самое важное остается идти. Сегодня здесь, в Донецкой области, я на пути, здесь являюсь собой и делаю то, что хочу. На самом деле больше ничего не имеет значения, поэтому это письмо добавляется так просто — в этот момент, как и в тот, когда это произойдет, мне не жалко умереть, потому что наконец живу ту жизнь, которую хотела бы. Не буду лукавить, чтобы чувствовать эту непременную, истинную волю придется пройти еще не один сеанс терапии, страхов и слез.

Сегодня все позади, моя жизнь закончилась и мне важно было пройти ее достойно: быть честным, добрым, любящим человеком.

Сегодня мы работаем для героев и это хорошая возможность подтвердить свои ценности — быть действительно тем человеком.

Спасибо каждому, кто любил и поддерживал меня. Не скучайте по мне, жизнь очень короткая, если она продолжается после смерти, то увидимся.

Брат, не переживай, еще на твои 17 перестала за тебя переживать. Сегодня у тебя была первая экскурсия по княжескому Львову, горжусь тобой. Кем бы ты ни решил быть сегодня, доверяй себе, слышь себя, люби себя, живи себе свою счастливую жизнь. Если буду иметь возможность поддерживать тебя с неба. Но это не имеет значения, пока я жива, мы любили друг друга, были замечательным братом и сестрой, это были хорошие времена, пусть эти воспоминания согревают тебя, мотивируют, но ни в коем случае не расстраивают.

Чтобы иметь силу быть свободным человеком, надо быть смелым. Потому что только смелые имеют счастье и лучше же умереть бежав, а чем жить сгнивая. Будьте достойными подвигов наших героев, не сокрушайтесь, будьте смелыми! Целую, ваша".

Ирина Цыбух погибла в среду, 29 мая, во время ротации на Харьковском направлении. Она умерла за несколько дней до своего 26-го дня рождения. Как военный парамедик Цыбух начала ездить в зону боевых действий в Донецкий и Луганской области с 2015 года. А до полномасштабного вторжения она работала менеджером Департамента регионального вещания Суспільне. После полномасштабного вторжения присоединилась к батальону Госпитальеры. По данным Института массовой информации, Ирина Цыбух стала 81-й медийщицей, погибшей в результате полномасштабного российского вторжения в Украину. В ноябре 2023 года президент Украины наградил Ирину Цыбух орденом За заслуги ко Дню телевидения, радио и связи. У Ирины остались мать, отец и младший брат.