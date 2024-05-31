Volkswagen выпустит доступный электрокар 31.05.2024, 3:34

Сколько он будет стоить.

Автоконцерн Volkswagen Group объявил о разработке доступного массового электромобиля. Появится он только в 2027 году и будет стоить около 20 тыс. евро, пишет «Автопилот».

Вместе с анонсом компания опубликовала тизер с изображением будущего электрокара, который напоминает Volkswagen Golf с коротким капотом.

По словам главы немецкого концерна Оливера Блюма, проект нового электрокара станет социальным, поскольку у многих европейцев автомобили Volkswagen были первыми и ассоциируются с «доступной мобильностью». Именно за счет доступных моделей планируют позиционировать электрокары.

Достаточно длительные сроки разработки новинки объясняют тем, что недавно компания разорвала сотрудничество с Renault. Вместе автопроизводители планировали выпустить недорогой электрокар. К слову, Renault тоже собирается представить бюджетный электрокар под своим брендом, произойти это должно в 2026 году.

В то же время уже к концу 2025 года Volkswagen Group обещает линейку из четырех электрокаров по цене менее 25 тыс. евро. Это будут два компактных электромобиля под брендами Volkswagen и Cupra и два компактных электрокроссовера под брендами Volkswagen и Skoda.

Ранее стало известно, что Volkswagen решил провести перекалибровку производства, столкнувшись с глобальными проблемами электромобилей, в том числе сокращением субсидий и недостаточной инфраструктурой сервиса и зарядных станций.