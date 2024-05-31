Ракета летела очень низко: РФ нанесла удар по Киеву 2 31.05.2024, 7:41

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Появилось видео ракеты, летящей «ниже советской многоэтажки».

Вооруженные силы Российской Федерации обстреляли Киев с применением ракетного вооружения. Об этом в пятницу, 31 мая, сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.

По данным КГВА, в ходе атаки россияне применили крылатые ракеты. Вследствие падения обломков в Голосеевском районе города возник пожар в нежилом помещении. По предварительной информации обошлось без пострадавших.

Отметим, что командование ВС ВСУ пока не комментировало, каким типом вооружения ударили ВС РФ, однако предупреждало о полете скоростных целей в направлении Киева.

Ракета летела очень низко

Местные Telegram-каналы публиковали видео полета ракеты. Согласно информации канала «Реальный Киев», который ссылается на очевидцев, ракета летела на высоте «ниже советской многоэтажки».

«Это просто ужас на какой высоте она летела. Ниже советской многоэтажки. На земле видно задымление, но не пожар. Вероятно, остатки сбитой ракеты», — цитирует паблик слова очевидца.

Офицер ВСУ в Telegram-канале «Полковник ГШ» заявил, что в Киевской области нашли фрагмент аккумуляторного бака крылатой ракеты 9М727 комплекса «Искандер-К», которая была сбита средствами ПВО над регионом 31 мая.