Россия ударила ракетой по пятиэтажке в Харькове 31.05.2024, 8:05

2,432

Есть погибшие и пострадавшие.

В 00:50 (по минскому времени) российские военные атаковали Харьков и Харьковскую область ракетами баллистическими ракетами. Об этом у себя в Telegram написал глава Харьковской Областной военной администрации Олег Синегубов.

Он отметил, что ВС РФ попали в многоквартирный пятиэтажный дом, из-за чего начался пожар.

По его словам, известно о трех погибших и 16 пострадавших в результате российской атаки. Среди раненых – медик экстренной медицинской помощи, поврежден авто «скорой».

«Враг снова применил тактику двойного удара, в то время как на месте уже работали медики, спасатели и правоохранители. По предварительным данным, оккупанты ударили ракетами С-300 в Новобаварском районе Харькова. Все попадания – исключительно гражданская инфраструктура», — сообщил Синегубов.

Отметим, что мэр Харькова Игорь Терехов у себя в Telegram сообщил, что среди пострадавших есть дети. Речь идет о мальчике и девочке в возрасте 12 лет.

Глава полиции Харьковской области Владимир Тимошко рассказал «Суспільному», что известно о трех местах попадания по Новобаварскому району Харькова: пятиэтажный жилой дом, магазин, расположенный в трехэтажном здании, и швейный цех. Один человек погиб в результате прямого попадания по пятиэтажке, также погиб охранник швейного цеха, который в момент удара находился на улице.

По его словам, количество жертв ракетной атаки РФ будет увеличиваться: в домах рядом с местами попаданий выбиты окна, у людей могут быть осколочные и взрывные травмы.

Позже глава руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков также рассказал о последствиях вражеских обстрелов Новобаварского района. Он заявил, что враг совершил запуск ракет типа С-300 и С-400 с территории белгородской области России. Одна ракета попала в пятиэтажный жилой дом. Другие ракеты попали рядом с этим зданием. Повреждено более 20 многоэтажных жилых домов. Разрушено частное предприятие.

Он заявил, что 12 гражданских лиц получили разной степени тяжести телесные повреждения. Также подтвердил, что среди травмированных двое детей.