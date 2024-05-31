Российские военные завалили Путина жалобами на «ужасные унижения» 4 31.05.2024, 8:16

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Почетное кладбище для «героев СВО» на месте выгребных ям и не только.

Российская власть делает все, чтобы отправить как можно больше своих граждан на войну с Украиной. Потенциальных контрактников заманивают на службу большими выплатами и льготами, но добиться их – та еще задача. И в итоге чудом выжившие в зоне боевых действий оккупанты сталкиваются дома с полным комплектом «сюрпризов», среди которых невыплата обещанного – самое малое.

Подробнее об этом говорится в материале OBOZ.UA.

Нападения на «освободителей»

Российская пропаганда, которая круглосуточно работает на путинский режим, усиленно вдалбливает в головы оккупантов, что, вернувшись с войны, они будут пользоваться почетом, а любые проблемы решатся на раз-два. Но в реальности не все так гладко. Более того, все чаще стали случаться нападения на «героев СВО».

Один из последних случаев произошел с жителем Белгорода, который пошел добровольцем на войну, а в мае приехал в отпуск. Вечером 21 мая на него напали около магазина и жестоко избили.

«Я посвятил свою жизнь защите нашей родины, и то, что произошло со мной, не должно случиться с кем-то еще», – плачется оккупант.

Он подал заявление в полицию, но, по его словам, расследование продвигается очень медленно.

Неделей раньше подобный случай произошел в Ростове. Там 33-летнего контрактника и вовсе отделали дубинками, в результате чего у него сломаны обе ноги. И тут российская полиция по горячим следам не смогла найти виновников.

Причины произошедшего не называют, однако местные жители в социальных сетях обсуждают, что случаев нападения на российских военных в последнее время стало больше.

Унижения в госпиталях и «кидок» инвалидов

Практически ежедневно появляется информация, с чем сталкиваются раненные оккупанты, оказавшись в своей стране. Причем первую порцию унижений они получают уже в госпиталях.

Бонусом к «отвратительным условиям» идет «ужасное отношение медиков». В Telegram разлетелись стенания раненного в Украине оккупанта. Он записал видео из палаты, в которой течет крыша, и рассказал об угрозах персонала.

«Если дождь – крыша течет, все мокрое, сырость кругом. Поведение персонала еще хуже – крики, хамство. Такое чувство, будто они мне одолжение делают, а не их обязанность – лечить. В палате все с тяжелыми ранениями, и, естественно, мы сами не можем все делать самостоятельно. Ни убраться нормально, ни куда-то дойти. А медсестер не допросишься. Просил переселить в другую палату, они же сами видят условия. Но в ответ лишь угрозы, что если буду возмущаться, вообще в коридор переселят», – рассказал оккупант.

Еще интереснее с военнослужащими РОВ, которые получили увечья на войне в Украине. Например, Станислав Горшенев из Республики Коми уже записал два видеообращения к кремлевскому диктатору с требованием выплатить ему обещанные деньги за ранение и службу в «Шторм Z» в размере почти четырех миллионов рублей.

Горшенев подписал контракт с МО РФ в апреле 2023 года, а спустя месяц на фронте лишился руки. И до сих пор он не может добиться обещанных «гарантий». К слову, это повсеместно в ВС РФ: сначала обещать золотые горы, а потом кинуть.

Еще оккупантам из спецподразделения «Шторм Z» не дают военную инвалидность, разве что гражданскую – а это минус выплаты и никакой военной пенсии.

О такой ситуации сейчас плачется в соцсетях Александр Михайлов из Башкирии. Оккупант получил тяжелое ранение головы под Бахмутом (отсутствует часть черепа).

«По всем медицинским показателям, эпикризам и справкам о тяжести ранения, выданным госпиталем минобороны, мне положены военная пенсия и инвалидность первой группы в связи с ранением. Вместо этого 11 января мне установили гражданскую инвалидность третьей группы по общему заболеванию», – жалуется оккупант.

А все потому, что его участие в войне «не нашло подтверждения». И такие бумажки выдали не только Михайлову, но и многим другим раненым оккупантам. Причем обращения к местным властям отфутболивают в Москву, ссылаясь на подчинение приказам оттуда.

Могилы на месте туалетов

Количество военнослужащих армии страны-агрессора растет с каждым днем, соответственно, и кладбища по всей России. Например, Северное кладбище в Перми расширили за счет того, что выгнали предпринимателей, которые продают цветы и венки, и снесли туалеты.

В итоге продавцы переехали на территорию церкви, а хоронить оккупантов стали... на месте выгребных ям. Причем самое забавное – назвали это «почетным кварталом для военных».

"Очень «почетно»... Дело о дискредитации армии на чиновников мэрии завести никто не желает?» – пишут в российском сегменте Telegram.

И, судя по многочисленным случаям, это еще не предел. «Герои СВО» путинскому режиму нужны исключительно на фронте.