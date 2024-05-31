Раненого Фицо перевезли в Братиславу 31.05.2024, 8:32

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Премьер-министр Словакии будет лечиться дома.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо был доставлен из больницы в городе Банская-Бистрица домой в Братиславу.

Об этом сообщает ta3.

Эту информацию подтвердила директор больницы Мириам Лапуникова.

По ее словам, состояние Фицо стабилизировано, он начал реабилитацию.

Сегодня утром директор говорила, что медицинский совет решит, когда премьер-министр покинет больницу, и что в случае принятия решения о выписке он будет находиться под домашним уходом. Это желание самого Фицо, отметила медик.

Напомним, 15 мая Фицо был ранен. На него напал словацкий писатель Юрай Цинтула, пять раз выстрелив из огнестрельного оружия. Премьера госпитализировали и прооперировали.

Прогнозы по выздоровлению премьера были неутешительны. Сегодня вице-премьер-министр, глава Минобороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что восстановление и выздоровление Фицо будет «чрезвычайно долгим».