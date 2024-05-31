закрыть
31 мая 2024, пятница, 9:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Раненого Фицо перевезли в Братиславу

  • 31.05.2024, 8:32
  • 1,220
Раненого Фицо перевезли в Братиславу

Премьер-министр Словакии будет лечиться дома.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо был доставлен из больницы в городе Банская-Бистрица домой в Братиславу.

Об этом сообщает ta3.

Эту информацию подтвердила директор больницы Мириам Лапуникова.

По ее словам, состояние Фицо стабилизировано, он начал реабилитацию.

Сегодня утром директор говорила, что медицинский совет решит, когда премьер-министр покинет больницу, и что в случае принятия решения о выписке он будет находиться под домашним уходом. Это желание самого Фицо, отметила медик.

Напомним, 15 мая Фицо был ранен. На него напал словацкий писатель Юрай Цинтула, пять раз выстрелив из огнестрельного оружия. Премьера госпитализировали и прооперировали.

Прогнозы по выздоровлению премьера были неутешительны. Сегодня вице-премьер-министр, глава Минобороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что восстановление и выздоровление Фицо будет «чрезвычайно долгим».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Доживет ли Российская Федерация до 2028 года?
Доживет ли Российская Федерация до 2028 года? Дмитрий Чернышев
Тайное укрытие с выходом в ад
Тайное укрытие с выходом в ад Владимир Халип
Украина ответила Путину
Украина ответила Путину Леонид Невзлин
«Четыре источника» и визит в Беларусь
«Четыре источника» и визит в Беларусь Виталий Портников